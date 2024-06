Von Hubert Wetzel

Der Nato-Generalsekretär, so heißt es gelegentlich in Brüssel, sei eher ein Sekretär denn ein General. Also eher einer, der für andere Leute leidige Dinge erledigt, als einer, der Befehle gibt. Ganz falsch ist diese Jobbeschreibung nicht. In der Nato haben die Regierungen der Mitgliedsländer das Sagen, viel mehr als zum Beispiel in der EU. In der Nato muss zudem immer einstimmig entschieden werden, alle 32 Mitglieder sind gleich, wobei die Führungsmacht USA in der Praxis natürlich einen ganzen Zacken gleicher ist. Die Aufgabe des Generalsekretärs der Nordatlantischen Allianz ist daher tatsächlich eher eine organisierende als eine anweisende. Militärisch hat er ohnehin nichts zu melden.