Einen Tag nach der Aufforderung von US-Präsident Donald Trump an die Nato-Partner, "sich viel mehr im Nahost-Prozess einzubringen", hat Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt, ein größeres Engagement der Allianz zu prüfen. "Die Nato hat das Potenzial, mehr zu tun", sagte Stoltenberg bei einer Pressekonferenz in Brüssel und stellte dies in den Kontext der bisherigen Aktivitäten.

Das Verteidigungsbündnis spiele bereits eine "wichtige Rolle" durch seine Ausbildungsmissionen in Afghanistan und im Irak sowie die Partnerprogramme mit Jordanien und Tunesien, sagte Stoltenberg. An der Trainingsmission im Irak, die aus Sicherheitsgründen gerade ausgesetzt ist, sind etwa 500 Soldaten beteiligt; sie wird momentan von Kanada angeführt. Stoltenberg verwies zudem darauf, dass die Nato 2017 der globalen Anti-IS-Koalition beigetreten sei, die von den USA angeführt werden. In diesem Rahmen nehmen auch Bundeswehr-Tornados an der Luftaufklärung über Irak und Syrien teil.

Stoltenberg lehnte es ab, über konkrete Beschlüsse zu spekulieren. Aus der Nato-Zentrale hieß es, Washington habe noch keine Details präsentiert und die politische Entscheidung über mehr Engagement müsste den Hauptstädten fallen. Forum für eine solche Debatte könnte das nächste Treffen der Verteidigungsminister im Februar sein. Drei Jahre nach Trumps Amtsantritt wissen auch die Partner, wie unberechenbar dieser US-Präsident ist - und natürlich ist nicht vergessen, wie oft Trump abfällig über die Militärallianz gesprochen hat. Sein Vize Mike Pence sagte am Donnerstag im Interview mit Fox News, er rechne mit "Unterstützung" der Nato-Partner.

Skeptisch gesehen wird eine Rolle der Nato im Nahen Osten traditionell von der Bundesregierung. Lange hatte sie sich dagegen gestemmt, dass sich die Organisation der Anti-IS-Koalition anschließt. So steige eher das Misstrauen, hatte sie argumentiert. Deutschland müsse sich nun darauf einstellen, dass die Nato in der Region womöglich eine größere Rolle übernehme, sagte Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul. Gefordert seien dann insbesondere die Europäer, denn die Akzeptanz der USA im Irak sei "ganz klar deutlich eingeschränkt". In europäischen Hauptstädten wird vermutet, dass die Regierung in Bagdad zwar weiter westliche Militärpräsenz wünscht, aber eben nicht aus den USA. Doch dies scheint nahezu unmöglich zu sein: Ohne den Schutz der Amerikaner und deren Transportkapazitäten können auch Europäer und Kanadier nicht bleiben.