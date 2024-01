Litauen will deutsche Leopard-2-Panzer kaufen. "Unsere Absicht ist es, ein Panzerbataillon zu schaffen", sagte Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas, am Dienstag zu Journalisten. Vieles werde aber von den genauen Bedingungen abhängen, etwa dem Preis. Der Nato-Staat Litauen fühlt sich als Nachbar von Russland bedroht. Litauen hat derzeit keine eigenen Panzer im Einsatz. Das neue Panzerbataillon soll bis 2030 einsatzbereit sein. Der Verteidigungsrat in Litauen gab am Dienstag grünes Licht, Verhandlungen über den Kauf von Leopard-2-Panzern zu beginnen. Diese werden vom Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann hergestellt. Litauen hat zuletzt 91 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Boxer aus deutscher Fertigung erhalten.