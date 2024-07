Zum Job des Bundeskanzlers gehört es, sich auch auf solche Probleme vorzubereiten, die es offiziell gar nicht gibt. Zweifel an den Zusagen Deutschlands, die Bundeswehr fit zu machen und die Verteidigungsausgaben dauerhaft drastisch zu erhöhen, gebe es in der Nato gar nicht, hatten die Leute des Kanzlers vor dem Washingtoner Jubiläumsgipfel selbstbewusst versichert. Das sei eine rein deutsche Debatte. Verlassen kann sich Olaf Scholz darauf allerdings nicht. Dafür dürfte schon eine Wortmeldung von Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Weg zum Gipfel von einem Zwischenstopp in Alaska aus gesorgt haben.

„Ja, ich habe deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe“, klagte Pistorius über den von Scholz mit Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner ausgehandelten Haushaltskompromiss, „das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen“. Der Plan sieht vor, dass der Wehretat von derzeit 52 Milliarden Euro im kommenden Jahr nur um 1,2 Milliarden Euro steigt. 6,7 Milliarden Euro mehr hatte Pistorius erbeten. Erstaunlich wäre, wenn das in Washington niemand mitbekommen hätte.

Die beiden Herren zum Beispiel, mit denen Scholz an diesem Mittwoch seinen ersten Termin nach einem Frühstück mit dem neuen britischen Premierminister Keir Starmer hat. Im Kennedy-Raum des Senats erwarten ihn der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer und der republikanische Minderheitsführer Mitch McConnell. Für den Fall, dass die beiden Senatoren oder sonst irgendwer während der Gipfeltage wissen will, ob auf Deutschlands Zusagen Verlass sein wird, kann Scholz jedenfalls zurückgreifen auf die gut einstudierte Strategie, die er schon beim Abflug auf dem Berliner Willy-Brandt-Flughafen anklingen ließ. Deutschland stelle fortan „dauerhaft“ zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft für die Verteidigung zur Verfügung, betonte er.

Das 2014 – nach der russischen Annexion der Krim - aufgestellte Ziel der Nato, zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben, erreicht Deutschland in diesem Jahr zum ersten Mal. Damit gehört es zum Kreis von mittlerweile 23 der 32 Nato-Staaten. Es ist eine Zahl, die US-Präsident Joe Biden als Erfolg für sich reklamiert. Bei seinem Amtsantritt 2021 hätten nur neun Staaten die Zwei-Prozent-Marke erreicht, sagte er beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Nato am Dienstag – ein Seitenhieb gegen Donald Trump, der für sich in Anspruch nimmt, säumige Mitglieder auf Trab gebracht zu haben. Kehrt Trump zurück ins Weiße Haus, dürfte er sich mit zwei Prozent allerdings kaum zufriedengeben.

Vorläufig aber verweist Scholz auf die neueste Finanzplanung und darauf, „dass die Bundeswehr einen Haushalt von 80 Milliarden Euro im Jahr 2028 haben wird“. Diese Summe ist nötig, um die Zwei-Prozent-Vorgabe auch dann noch einzuhalten, wenn das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr – voraussichtlich 2027 – verbraucht sein wird. 80 Milliarden Euro, das wäre vom Stand 2014 an gerechnet eine Verdoppelung. „Verdoppelung“ – das klingt gut. Das ist der „sales pitch“, die deutsche Verkaufsmasche in Washington.

Viele Staaten verlassen sich auf Deutschland

Sie könnte unter anderem deshalb verfangen, weil der ganze Jubiläumsgipfel neben der Sorge, dass der Gastgeber Biden weitere Anzeichen fortschreitender Altersschwäche zeigen könnte, stark vom Prinzip Hoffnung geprägt wird. Von der Hoffnung, dass die Ukraine sich mit westlicher Waffenhilfe gegen die Russland behauptet – und dass die Nato einig bleibt. „Die Nato ist heute stärker denn je“, bekundete Biden während der Feierstunde in einer zur allgemeinen Erleichterung unfallfrei vorgetragenen Rede. Nicht verscheuchen konnte das die Furcht der meisten, dass dies der letzte Gipfel mit einem der Nato wohlgesonnenen US-Präsidenten sein könnte.

Auch deshalb sind die Blicke auf Scholz gerichtet. Während Frankreich vor einer schwierigen Regierungsbildung steht und Großbritannien sich unter Labour neu sortiert, wirkt Deutschland zumindest von außen betrachtet wie ein Hort der Stabilität. Man sei sich der Erwartungen sehr bewusst, heißt es aus dem Umfeld des Kanzlers. Deutschland sei größtes EU-Land und eine der stärksten Militärmächte der Nato. Viele orientierten sich an Deutschland. „Dieser Verantwortung wollen wir jetzt, ohne mit so einer Allüre des Führungsanspruchs zu kommen, gerecht werden“, formulierte es ein Kanzlerberater.

Scholz ist überzeugt, zweieinhalb Jahre nach seiner Zeitenwende-Rede in Washington einiges vorweisen zu können. 35 000 Soldaten hat die Bundeswehr für den schnellen Einsatz im Ernstfall gemeldet, in Litauen wurde die Stationierung einer Brigade zugesagt, Deutschland agiert als Rahmennation für die Luftverteidigung – und ist zweitgrößter Waffenhelfer der Ukraine. Drei der von der Ukraine gegen die russischen Luftangriffe benötigten Patriot-Abwehrsysteme hat Deutschland geliefert. Nun sieht sich Scholz beim Nato-Gipfel in der Rolle des Antreibers. „Deutschland ist vorangegangen, indem wir jetzt ein drittes Patriot-System zur Verfügung gestellt haben“, hatte Scholz noch in Berlin gesagt. Aus sehr guten Gründen habe man „andere in Europa und der Welt gebeten, dass sie mehr tun.“ Zu Beginn des Gipfels kündigten die USA, Deutschland, die Niederlande und Rumänien die Lieferung von fünf strategischen Flugabwehrsystemen an die Ukraine an – das dritte deutsche Patriot-System ist da allerdings schon eingerechnet.