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Europa und USAWie die Nato zum Kollateralschaden des Iran-Kriegs wird

Lesezeit: 4 Min.

Wenden sich die USA unter Donald Trump von der Nato ab?  Die Streitereien unter den Partnern untergraben jedenfalls das Vertrauen in das Sicherheitsbündnis.
Wenden sich die USA unter Donald Trump von der Nato ab?  Die Streitereien unter den Partnern untergraben jedenfalls das Vertrauen in das Sicherheitsbündnis. Yves Herman/REUTERS

Amerika werde von Iran „gedemütigt“, hat der Bundeskanzler gesagt. Spätestens mit dieser öffentlichen Attacke von Merz auf Trump könnte jetzt ein beunruhigendes Szenario Realität werden.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Der Kanzler von Deutschland, Friedrich Merz, denkt, dass es okay ist, wenn Iran eine nukleare Waffe hat“, schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. „Er hat keine Ahnung, wovon er redet.“

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SZ PlusVon Daniel Brössler und Hubert Wetzel

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