Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Der Kanzler von Deutschland, Friedrich Merz, denkt, dass es okay ist, wenn Iran eine nukleare Waffe hat“, schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. „Er hat keine Ahnung, wovon er redet.“
Europa und USAWie die Nato zum Kollateralschaden des Iran-Kriegs wird
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Amerika werde von Iran „gedemütigt“, hat der Bundeskanzler gesagt. Spätestens mit dieser öffentlichen Attacke von Merz auf Trump könnte jetzt ein beunruhigendes Szenario Realität werden.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
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Kanzler Merz reist am Freitag zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron und weiteren Partnern nach Paris. Die Hürden für einen Schutz der wichtigen Meerenge bleiben hoch.
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