Von Hubert Wetzel, Brüssel

In dieser Woche finden in Washington die Nato-Gipfeltreffen statt. Der Plural mag zunächst wie ein Schreibfehler klingen, denn natürlich versammeln sich die 32 Staats- und Regierungschefs der Allianz nur ein Mal in der amerikanischen Hauptstadt – von Dienstag bis Donnerstag. Protokollarisch gesehen, stellt die Zusammenkunft daher nur ein Gipfeltreffen dar.