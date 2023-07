Wenn sich in dieser Woche die Vertreter der 31 Nato-Mitgliedstaaten treffen, bestimmt der türkische Präsident die Agenda: Wie steht er wirklich zur Ukraine und zu Russland - und was verlangt er für die Mitgliedschaft Schwedens?

Von Tomas Avenarius, Berlin

Nato-Gipfel sind immer etwas Besonderes. Wenn sich die Vertreter der 31 Mitgliedstaaten am Dienstag und Mittwoch in Vilnius treffen, ist die Aufmerksamkeit aber noch höher als sonst. Zum einen, weil das Treffen mit US-Präsident Joe Biden und den anderen westlichen Staats- und Regierungschefs fast direkt an der Grenze zu Russland und Weißrussland stattfindet: Die Allianz hat daher Kampfjets, Patriot-Luftabwehrsysteme und Spezialkräfte verlegt und die litauische Hauptstadt in eine Festung verwandelt. Zum anderen liegen schwer lösbare Fragen auf dem Tisch.