Was auf dem Nato-Gipfel diskutiert wird

In Litauen führt die Bundeswehr den Kampfverband der Nato an.

Russland, Klima, China: Beim Nato-Gipfel in Madrid gibt es viel zu besprechen - und die Allianz will sich erneuern. Welche Themen anstehen. Ein Überblick.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Es wird der Schlusspunkt eines Gipfel-Marathons: Am Dienstag treffen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitglieder in Madrid ein, wo König Felipe VI. sie zum Abendessen empfängt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Italiens Premier Mario Draghi sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sehen sich im Rahmen der Verteidigungsallianz zum dritten Mal - nach dem EU-Gipfel in Brüssel und der G7-Runde auf Schloss Elmau. Aus Bayern fliegt auch der wichtigste Gast ein: Alle Worte und Gesten von US-Präsident Joe Biden werden genau analysiert werden.