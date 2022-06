In Litauen führt die Bundeswehr den Kampfverband der Nato an.

Von Matthias Kolb, Brüssel

Es wird der Schlusspunkt eines Gipfel-Marathons: Am Dienstag treffen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitglieder in Madrid ein, wo König Felipe VI. sie zum Abendessen empfängt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Italiens Premier Mario Draghi sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sehen sich im Rahmen der Verteidigungsallianz zum dritten Mal - nach dem EU-Gipfel in Brüssel und der G7-Runde auf Schloss Elmau. Aus Bayern fliegt auch der wichtigste Gast ein: Alle Worte und Gesten von US-Präsident Joe Biden werden genau analysiert werden.

Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine dürfte die Debatten prägen. Es werden wichtige Entscheidungen über die Stationierung von Nato-Soldaten in Ost- und Südosteuropa getroffen, um die dortigen Mitglieder besser vor Russland zu schützen. Im neuen "strategischen Konzept" will die Nato Prioritäten bis 2030 festlegen: Neben Russland, das laut Generalsekretär Jens Stoltenberg die "bedeutendste direkte Bedrohung" darstellt, rückt China in den Fokus.

Drei Monate nach dem Sondergipfel in Brüssel wird Präsident Wolodimir Selenskij erneut per Video zugeschaltet und um Unterstützung für die Ukraine bitten. Die wird es geben, wie Stoltenberg am Montag in einer Pressekonferenz sagt. Die Nato will ein "umfassendes Hilfspaket" beschließen, das mittel- und langfristig den ukrainischen Streitkräften helfen soll, von sowjetischen Waffen und Ausrüstung auf "modernes Equipment nach Nato-Standard" zu wechseln. Weiterhin betont man im Bündnis, dass es nur die Mitgliedstaaten sind, die Kiew Waffen liefern - die Organisation will nicht in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden. Daher erhält die Ukraine direkt von der Nato nur Treibstoff, Funkgeräte und Anti-Drohnen-Systeme.

Der Madrider Gipfel, so verspricht Stoltenberg, werde "transformativ" sein - die Allianz will und muss sich erneuern. Als Zeichen der Geschlossenheit findet am Mittwoch ein transatlantisches Dinner statt. Zu den Nato-Ländern kommen auch die Staats- und Regierungschefs jener EU-Staaten, die nicht der Nato angehören: Malta, Österreich, Irland, Zypern sowie Finnland und Schweden. So richtet sich noch mehr Aufmerksamkeit auf Recep Tayyip Erdoğan, den türkischen Präsidenten. Der Zypern-Konflikt verhindert seit Jahrzehnten eine engere Kooperation zwischen Nato und EU - und die Türkei blockiert die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Allianz, weil die Skandinavier angeblich Terrororganisationen unterstützen.

Erdoğan trifft Finnlands Präsidenten und die schwedische Regierungschefin

Stoltenberg, der Ankaras Bedenken als legitim bezeichnet, wagt zwar keine Prognosen, aber er hofft auf Fortschritte. Denn am Dienstag trifft sich Erdoğan in Madrid mit Finnlands Präsidenten Sauli Niinistö und der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson. In Brüssel wird betont, dass der Gipfel für den Beitrittsprozess von Schweden und Finnland, die sich von Russland bedroht fühlen, irrelevant sei. "Madrid war nie eine Deadline", betont Stoltenberg. Aber natürlich hoffen alle, dass die Türkei einlenkt und das erhoffte Signal der Geschlossenheit nicht konterkariert wird. Hilfreich für die Beilegung des Streits könnte ein Treffen Erdoğans mit US-Präsident Biden sein.

Dessen Vorgänger Donald Trump hat indirekt dafür gesorgt, dass das 2010 verfasste "strategische Konzept" der Nato so lange gültig blieb. Darin war die Rede von einer "strategischen Partnerschaft" mit Russland und "Frieden im euroatlantischen Raum". Dies hatte sich spätestens 2014 durch die Annexion der Krim verändert, doch mit Trump im Weißen Haus wollte man nicht über neue Prioritäten debattieren. Nun wird in Madrid das neue "strategische Konzept" veröffentlicht, das alle lesen können und etwa zehn Seiten umfassen soll. Für den Umgang mit Russland heißt dies: Moskau wird vom Partner zur Bedrohung und die Nato-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997 wohl gar nicht erwähnt. Dies ist der Kompromiss zwischen manchen Osteuropäern, die das Dokument aufkündigen wollten, weil Russland alle Versprechen gebrochen hat - und Ländern wie Deutschland, die darin womöglich irgendwann eine Grundlage für eine Annäherung sehen. Konkret wird die Nato ihre Präsenz an der Ostflanke des Bündnisgebietes weiter ausbauen. Laut Stoltenberg ist geplant, die für die "Nato Response Force" (NRF) abgestellten Streitkräfte von etwa 40 000 "auf mehr als 300 000" Soldaten und Soldatinnen zu erhöhen.

2017 wurden in Estland, Lettland, Litauen und Polen multinationale Gefechtsverbände in Bataillon-Stärke, also mit etwa tausend Soldaten, eingerichtet. Die Bundeswehr ist in Litauen Führungsnation. Nach Russlands Invasion der Ukraine im Februar wurden diese "EFP-Battlegroups" vergrößert und ähnliche Kampfverbände in Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Bulgarien aufgebaut. Diese Battlegroups könnten künftig "bis zu eine Brigade" umfassen, also zwischen 3000 und 5000 Soldaten, verkündet Stoltenberg nun. Geplant ist, dort mehr Munition und schweres Gerät permanent zu lagern. Auch bei der Luftwaffe, maritimen Fähigkeiten und dem Schutz des Cyberspace soll mehr investiert werden. Die neuen Militärpläne, deren Details erst im nächsten Jahr ausgearbeitet werden, sehen vor, dass deutlich mehr Soldaten in hoher Bereitschaft verfügbar sein sollen. Zudem sollen - wie einst im Kalten Krieg - Streitkräfte bestimmten Gebieten zugeordnet werden.

Im strategischen Konzept werden auch neue Herausforderungen wie die Folgen des Klimawandels und der Umgang mit China thematisiert. Das Land wurde im Papier von 2010 kein einziges Mal erwähnt, doch beim Nato-Gipfel 2021 einigten sich die Mitglieder darauf, "Chinas formulierte Ambitionen und sein selbstbewusstes Verhalten" als "systemische Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung" anzusehen. Im Vergleich zu den USA oder Großbritannien werben etwa Deutschland und Frankreich für "nuancierte" Formulierungen und wollen China anders beschreiben als Russland. Aber die mehr als nur rhetorische Unterstützung Pekings für Moskaus Krieg gegen die Ukraine und das im Winter geschlossene Freundschaftsabkommen, das die Nato attackiert, treibt viele um.

Es wächst die Sorge, dass der Westen seine technische Überlegenheit an China verliert

Die Allianz will zum Forum für Debatten über die sicherheitspolitischen Folgen der Erderhitzung werden - und ihre Armeen sollen weniger CO₂ ausstoßen. Intensiver beschäftigen will man sich mit den neuen, oft disruptiven Technologien, die Konflikte beeinflussen. Diese werden auch im Weltraum und im Cyberspace ausgeführt - und es wächst die Sorge, dass der Westen seine technische Überlegenheit an China verliert. Mit einem Innovationsfonds wollen viele Nato-Mitglieder, darunter auch Deutschland, in Start-Ups investieren, die sich etwa mit Robotersystemen, selbstfliegenden Flugzeugen oder Hyperschallantrieben beschäftigen.

Streit ums Geld gibt es auch. Stoltenberg will die Gemeinschaftsausgaben der Nato verdoppeln, denn wenn die Sicherheitslage gefährlicher werde, brauche es mehr Ressourcen. Aktuell belaufen sich die militärischen und zivilen Budgets und Programme der Nato auf etwa 2,5 Milliarden Euro im Jahr - die Bundeswehr hat 2022 das Zwanzigfache zur Verfügung. Aus dem Nato-Gemeinschaftsbudget werden etwa die Hauptquartiere finanziert, zusätzliches Geld könnte etwa für Kommunikationstechnik investiert werden. Zuletzt sperrte sich nur Frankreich, aber an einem Kompromiss zweifelt niemand.

Um das Lieblingsthema von Donald Trump, nämlich die Lastenteilung, dürfte es auch in Madrid gehen. 2014 hatten sich die Staats- und Regierungschefs verpflichtet, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu stecken. Laut Stoltenberg haben Europäer und Kanadier seither zusätzliche 330 Milliarden Euro investiert und neun der 30 Mitglieder haben diese Marke 2022 erreicht. "Zwei Prozent werden zunehmend als Untergrenze angesehen, und nicht als Obergrenze", hält er fest. Dennoch: Die Diskussion, ob künftig nicht andere Kriterien gelten sollten, wird in Spaniens Hauptstadt beginnen.