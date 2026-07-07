Früher waren Nato-Gipfel so etwas wie transatlantische Familientreffen. Alle Staats- und Regierungschefs waren froh, in der Gesellschaft ihrer Kolleginnen und Kollegen zu sein – insbesondere des Kollegen aus Washington. Das hat sich geändert, seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, der aus seiner Verachtung für die Allianz keinen Hehl macht. Vor dem diesjährigen Gipfeltreffen in Ankara war die Nervosität im Nato-Hauptquartier daher groß.
Nato-Treffen in Ankara„Bei diesem Gipfel ist Showtime“
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Die Europäer wollen Donald Trump zeigen, dass sie genügend Geld in ihre Armeen investieren, um sich selbst verteidigen zu können. Sie hoffen, dass das den US-Präsidenten besänftigt.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Ankara
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