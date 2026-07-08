Früher waren Nato-Gipfel so etwas wie transatlantische Familientreffen. Alle Staats- und Regierungschefs waren froh, in der Gesellschaft ihrer Kolleginnen und Kollegen zu sein – insbesondere des Kollegen aus Washington. Das hat sich geändert, seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, der aus seiner Verachtung für die Allianz keinen Hehl macht. Vor dem diesjährigen Gipfeltreffen in Ankara war die Nervosität im Nato-Hauptquartier daher groß.
Treffen in AnkaraMette Frederiksen zu Trumps Grönland-Forderung: „Werden das Königreich Dänemark verteidigen“
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Die Europäer wollen einen harmonischen Nato-Gipfel in Ankara, bei dem der US-Präsident sieht, wie viel Geld sie inzwischen in ihre Verteidigung investieren. Dann aber flammt der Grönland-Streit wieder auf.
Von Daniel Brössler und Hubert Wetzel, Ankara
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