Von Daniel Brössler, Christoph Koopmann, Berlin/München

Es ist nur ein kleines Täfelchen, das mal wieder Befürchtungen über Sabotageakte, womöglich sogar terroristische Angriffe gegen Militäreinrichtungen in Deutschland aufkommen lässt. An der Pforte zur Nato-Airbase in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen hängt dieses Täfelchen mit dem Buchstaben C an einem Aufsteller mit der Aufschrift: „Status Sicherheitswarnung“. Die Nato klärt ihre Besucher über Bedrohungen tatsächlich noch immer auf wie die Techniker in etwas überalterten Fußballstadien, wo der Spielstand auch im Zeitalter des Videowürfels weiterhin auf Schildern präsentiert wird.