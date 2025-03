In sozialen Netzwerken scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Dort gibt der deutsche Zwei-Sterne-General noch immer an, eine wichtige Funktion innerhalb der Nato innezuhaben. Doch die hat der Bundeswehrmann nicht mehr. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des WDR wurde der Deutsche bereits im Dezember vergangenen Jahres von seinen Aufgaben bei der Nato entbunden, nachdem es zu Verstößen gegen Geheimschutzvorschriften gekommen sein soll. Auf Anfrage teilte ein Nato-Sprecher mit, der Mann sei „auf dienstliche Anordnung“ nach Deutschland zurückbeordert worden.