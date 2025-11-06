Das Militärbündnis Nato wird 2026 mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet. Stellvertretend für die transatlantische Verteidigungsallianz wird Nato-Generalsekretär Mark Rutte den Preis im Rathaus in Münster entgegennehmen, teilte die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe mit, die den Preis in der Regel alle zwei Jahre vergibt. Mit der Auszeichnung soll die kontinuierliche Friedensarbeit des Bündnisses gewürdigt werden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erklärte als Reaktion auf die Bekanntgabe, mit der Preisvergabe werde die herausragende Bedeutung des Verteidigungsbündnisses unterstrichen. „Die Nato leistet unverzichtbare Arbeit für die globale Sicherheit und ist ein Garant für unsere ganz persönliche Freiheit.“ Gerade in Zeiten russischer Aggression sei sie „ein unverzichtbares Bündnis für Frieden in der Welt“, sagte Wüst.