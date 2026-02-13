Zum Hauptinhalt springen

Europa„Die USA brauchen uns“

Lesezeit: 4 Min.

„Man muss cool, ruhig und gelassen bleiben“: Alexander Stubb.
„Man muss cool, ruhig und gelassen bleiben“: Alexander Stubb. (Foto: IMAGO/Anette Nantell/DN/TT/IMAGO/TT)

Der finnische Präsident Alexander Stubb hat eine selbstbewusste Botschaft für seine Kollegen in Europa: Wir können uns auch ohne die Amerikaner verteidigen. Und im Notfall helfen wir ihnen gerne aus.

Interview von Daniel Brössler und Hubert Wetzel

Ungefähr 48 Stunden lang ist der finnische Präsident Alexander Stubb bei der Sicherheitskonferenz in München. Er ist in der Krise der transatlantischen Beziehungen ein gefragter Mann: Für seinen Besuch in München stünden 47 Termine in seinem Kalender, erzählt er – der erste am Freitagmorgen ist ein Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

