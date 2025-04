Mit einem Festakt ist in Brüssel an den Beitritt Deutschlands zur Nato vor knapp 70 Jahren erinnert worden. Zu dem Festakt im Hauptquartier des Militärbündnisses wurden am Montag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der geschäftsführende Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet. Gastgeber war Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die Bundesrepublik wurde am 6. Mai 1955 das 15. Mitglied des transatlantischen Verteidigungsbündnisses. Inzwischen gehören der Allianz 32 Länder an, zuletzt traten unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Schweden und Finnland bei. Überschattet wurde die Zeremonie vom anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der ungewissen Zukunft der Nato.