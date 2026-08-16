Ein F-18-Kampfjet hat im Rahmen eines Nato-Einsatzes eine Drohne abgeschossen, die illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungen war. Es sei das vierte unbemannte Flugobjekt, das in diesem Jahr über dem Land abgeschossen worden sei, teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Ein Sprecher des Nato-Militärhauptquartiers, US-Oberst Martin O'Donnell, sagte, die Drohne scheine russisch zu sein. Die weiteren Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten jedoch an. Das rumänische Verteidigungsministerium machte seinerseits keine Angaben zur Herkunft der Drohne. Sie sei vom Radar erfasst worden, als sie aus der benachbarten Republik Moldau 24 Kilometer nördlich der südostrumänischen Stadt Galati in den rumänischen Luftraum eingedrungen sei.

Der F-18-Jet, der zu einem in Rumänien stationierten spanischen Nato-Kontingent gehört, habe Radarkontakt mit dem Ziel hergestellt und die Erlaubnis zum Eingreifen erhalten, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Die Drohne sei um 05.01 Uhr Ortszeit sicher abgeschossen worden. Trümmerteile seien offenbar in einem unbewohnten Gebiet zwischen zwei Dörfern niedergegangen.

Das Nato- und EU-Mitglied Rumänien hat eine 614 Kilometer lange Landgrenze mit der Ukraine. In den vergangenen vier Jahren hat das Land wiederholt Verletzungen seines Luftraums durch russische Drohnen sowie treibende Minen im Schwarzen Meer gemeldet.

Erst Anfang Juli hatten rumänische F-16-Piloten erstmals drei russische Drohnen abgeschossen, die in den nationalen Luftraum eingedrungen waren. Seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine hatte es zuvor Dutzende solcher Vorfälle gegeben. Im Mai war eine russische Drohne bei einem nächtlichen Angriff auf die benachbarte Ukraine in einen Wohnblock in Galati gestürzt und hatte zwei Menschen verletzt.