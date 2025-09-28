Bundeswehr und Nato Schwachpunkt Drohnenabwehr 28. September 2025, 13:59 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Nur eine Übung: Ein Bundeswehrsoldat zeigt am Wochenende in Hamburg ein Gerät zum Stören von Drohnen. (Foto: Lisi Niesner/Reuters)

Die Bundeswehr ist schlecht gerüstet, doch nun muss wegen verdächtiger Drohnen sogar der EU-Gipfel in Dänemark besonders geschützt werden. Jetzt sollen rasch Maßnahmen ergriffen werden, doch die Lieferzeiten der Industrie sind lang und dann macht auch noch ein Rohstoff Probleme.

Von Georg Ismar, Berlin