Dienstagabend hat die ukrainische Luftwaffe Polen gewarnt. Kurz darauf werden Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme des Nato -Mitgliedslandes in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Der polnische Luftraum wird gesperrt, Flughäfen geschlossen. Polnische Kampfflugzeuge und erstmals auch andere Nato-Flieger steigen auf – und schießen mehrere Drohnen ab.

Später wird bekannt, dass es mehrere Drohnen iranischer Bauart gewesen sein sollen, die wohl aus Belarus kamen. „Das war der schwerste Zusammenstoß zwischen dem russischen Militär und dem Nato-Militär“, sagt Nato- und EU-Korrespondent Hubert Wetzel mit Sitz in Brüssel. Für ihn war der Vorfall eindeutig ein Test des russischen Machthabers Wladimir Putin. Nur wozu und wofür? Darüber spricht Wetzel im SZ-Nachrichtenpodcast „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: Sechs Tote bei israelischem Angriff in Katar; Bekennerschreiben zu Anschlag auf Berliner Stromversorgung; Neuer französischer Premier; Höchststrafe für Solinger Attentäter.

