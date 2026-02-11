Das Nato-Hauptquartier ist ein sehr kühler, nüchterner Ort, das moderne Gebäude besteht aus viel Glas, Aluminium und spiegelblankem Stein. Wenn man dort allerdings in diesen Tagen auf der Suche nach einem vorherrschenden Gefühl wäre, dann stieße man wohl vor allem auf Erleichterung. Denn die größte Krise, die das transatlantische Bündnis in seiner gut 75-jährigen Geschichte erschüttert hat – der Streit zwischen den USA und Europa um Grönland –, ist beigelegt. Vorerst zumindest.