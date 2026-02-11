Das Nato-Hauptquartier ist ein sehr kühler, nüchterner Ort, das moderne Gebäude besteht aus viel Glas, Aluminium und spiegelblankem Stein. Wenn man dort allerdings in diesen Tagen auf der Suche nach einem vorherrschenden Gefühl wäre, dann stieße man wohl vor allem auf Erleichterung. Denn die größte Krise, die das transatlantische Bündnis in seiner gut 75-jährigen Geschichte erschüttert hat – der Streit zwischen den USA und Europa um Grönland –, ist beigelegt. Vorerst zumindest.
Europa und USADie Nato tut sich einen Gefallen – und Donald Trump
Lesezeit: 3 Min.
Mit der neuen Überwachungsmission „Arctic Sentry“ will die Allianz die Sicherheit rund um Grönland erhöhen. Vor allem aber will sie einen schwierigen Verbündeten besänftigen.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Grönland:Das ist unser Land
Jetzt reicht’s mit all dem Unsinn, den Trump über Grönland behauptet hat. Zeit für einen Faktencheck. Zeit, mal gründlich nachzuschauen, in Nuuk, in Kopenhagen, in den Geschichtsbüchern. Eine Reise in neun Kapiteln.
