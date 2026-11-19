Das dänische Parlament hat das Grönland-Sicherheitsabkommen mit den USA einstimmig ratifiziert. 109 Abgeordnete stimmten dafür, keiner dagegen. Die USA, Dänemark und das selbstverwaltete dänische Territorium Grönland hatten das Abkommen im September unterzeichnet und damit eine diplomatische Krise entschärft. US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gedroht, die Kontrolle über die mineralienreiche Insel mit 57 000 Einwohnern zu übernehmen. Den Einsatz militärischer Gewalt oder wirtschaftlicher Sanktionen hatte er dabei nicht ausgeschlossen. Grönland liegt strategisch günstig zwischen Europa und Nordamerika. Dort befindet sich der nördlichste US-Militärstützpunkt. Dänemark und die USA gehören beide der Verteidigungsallianz Nato.