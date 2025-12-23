Wenn Kanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron uneinig sind, freut das vor allem einen: Wladimir Putin. Macron möchte „in den nächsten Tagen“ entscheiden, wann und wie er mit dem russischen Machthaber Putin sprechen möchte – Merz, schreiben meine Kollegen Daniel Brössler und Josef Kelnberger , war „offenbar nicht in den Plan eingeweiht“.

Dabei war es die europäische Geschlossenheit, die in den vergangenen Monaten die wenigen Erfolge der Europäer in den Verhandlungen zu einem Ende des Ukraine-Kriegs, die es gab, möglich gemacht haben. Nur vereint konnten die Europäer US-Präsident Donald Trump davon überzeugen, ihnen zuzuhören. Warum will man das aufs Spiel setzen?

Bisher hat jedes Gespräch, ob in London, Washington, Berlin oder Miami, zur Spekulation über die „entscheidenden Tage“ im Ukraine-Krieg geführt, diese entscheidenden Tage waren leider noch nicht dabei, kommentiert Frank Nienhuysen. Er sieht „weitere zermürbende Jahre der Ungewissheit“; aber auch „Hoffen auf einen Flügelschlag des Schicksals“.

Viel Schicksal hängt derzeit an dem Mann, der sich gern „The Peace President“, also „Friedenspräsident“ nennt und den die Ukraine wohl vor allem so lange interessiert, wie er glaubt, er könne damit einem Friedensnobelpreis näher rücken. Den er aus seiner Sicht selbstredend verdient, trotz der Weltlichkeit des Preises – denn inzwischen sieht Trump sich offenbar selbst als auserwählt. Seit er im Sommer ein Attentat überlebte, hat er eine Art „chronisches Messias-Syndrom“, schreibt Boris Herrmann in einer Reportage über den Präsidenten, Gott und den amerikanischen Glauben, die ich Ihnen empfehlen möchte.

Nato-Chef warnt: Europas Sicherheit hängt an Ukraine. Nur, wenn die europäischen Bündnisstaaten es schaffen, die Ukraine weiter zu stärken und gleichzeitig rasch aufzurüsten, könne ein Angriff durch Russland verhindert werden, sagt Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Schon ab 2027 könnte es für Europa sonst gefährlich werden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Neuer US-Sondergesandte will Grönland annektieren. Nach der Ernennung eines „Sondergesandten für Grönland“ durch US-Präsident Donald Trump hat der dänische Außenminister Lars-Løkke Rasmussen angekündigt, den US-Botschafter einzubestellen. Der neue US-Sondergesandte Jeff Landry, der außerdem Gouverneur von Louisiana ist, sagt, Grönland müsse „Teil der USA“ werden. Europäische Staaten reagieren empört. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD-Mitgliederbegehren gegen Bürgergeld nimmt erste Hürde. Die Gegner der Bürgergeld-Verschärfungen in der SPD haben erfolgreich Unterschriften gesammelt, um ein offizielles Mitgliederbegehren einzuleiten. Das hat die Partei bestätigt. Sie wollen erreichen, dass die geplanten Bürgergeld-Sanktionen nicht ausgeweitet werden. Zum Liveblog zur Bundespolitik

So nutzen Sie die Feiertage, um Ihre Finanzen zu sortieren Ein paar Stunden reichen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ein paar Dinge zu optimieren und einen Plan fürs kommende Jahr zu machen. Eine Anleitung. Zum Artikel (SZ Plus)

