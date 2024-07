Nato-Manöver Arctic Defender:Ein deutliches Signal Richtung Moskau

Von Georg Ismar, Fairbanks

Auf dem Weg ins Offizierscasino hängt ein großes Schild, das gleich klarmacht, wo man hier gelandet ist: „Home of the Arctic Fighter Pilot“. In dem holzgetäfelten Saal fällt das riesige Eisbärenfell auf, das an der Wand hängt. Die Eielson Air Force Base in Alaska wird dieser Tage zum Begegnungsort der besonderen Art. Deutsche, Franzosen, Spanier, Amerikaner und Kanadier üben hier gemeinsam den Ernstfall gegen Russland, mit fast 90 Flugzeugen.