Von MATI, DPA, Ankara

US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in der Türkei für eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands in die Nato geworben. Die Vereinigten Staaten unterstützten eine Aufnahme "so schnell wie möglich", sagte er bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Ankara. Beide Länder seien bereits mit konkreten Schritten auf die Türkei zugegangen. Außer Ungarn und der Türkei haben alle 28 anderen Nato-Mitglieder der Norderweiterung zugestimmt. Çavuşoğlu forderte hingegen den US-Kongress auf, dem auch von der Biden-Regierung befürworteten Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen zuzustimmen. Blinken traf in Ankara auch Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Ihm wird von Experten unterstellt, die Nato-Mitgliedschaft Schwedens zu blockieren, weil ihm dies im Wahlkampf nützt.