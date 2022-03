Von Matthias Kolb, Brüssel

Olaf Scholz kommt gerade noch rechtzeitig. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Nato-Sondergipfel bereits eröffnet und bittet gerade die Fotografen und Kamerateams aus dem Saal, als der Bundeskanzler eintrifft. Die ganze Nacht hatte der Koalitionsausschuss in Berlin gebraucht, um sich auf das milliardenschwere Entlastungspaket zu einigen. Als Stoltenberg um kurz vor acht Uhr in Brüssel die Nato "als stärkste Allianz, die es je gegeben hat" lobt, dürfte Scholz noch nicht mal in Berlin am Flughafen gewesen sein.