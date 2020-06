Eigentlich war das Treffen anders geplant. In Tirana, der Hauptstadt Albaniens, wollten die Nato-Verteidigungsminister die umfassende Reaktion der Allianz auf Russlands Stationierung von atomwaffenfähigen Marschflugkörpern in Europa beschließen. "Anpassung des Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs" heißt der eigentlich zentrale Punkt im Nato-Sprech. Doch die Corona-Pandemie zwingt die 30 Minister, sich per Videokonferenz austauschen. Und weil Donald Trump seine Absicht, knapp 10 000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, weder mit der Berlin noch mit der Nato-Zentrale abgesprochen hat, ließ Generalsekretär Jens Stoltenberg dieses Thema zum Auftakt diskutieren. Die Ankündigung nährt Sorgen der Europäer, sie könnten von einer ähnlichen Ankündigung des US-Präsidenten mit Blick auf Afghanistan ebenso kalt erwischt werden.

Moskau sei bei einigen Raketensystemen "bei Weitem" überlegen, so ein Nato-Beamter

Von Tirana sollte ein Signal der Geschlossenheit ausgehen, die essenziell ist für die Nato. Doch unter Präsident Trump steht die Bündnistreue des ob seiner überlegenen Streitkräfte wichtigsten Nato-Mitglieds immer wieder infrage. Zugleich gerät das Thema in den Hintergrund, über das wegen der militärischen Brisanz und der Einstufung als "geheim" ohnehin nur in Grundzügen gesprochen wird: die Frage nach der Antwort auf die enorme Modernisierung des russischen Raketen-Arsenals.

Die Einschätzung eines hohen Nato-Beamten aus dem Winter gilt weiter: Moskau hat bei den Kurz- und Mittelstreckensystemen Fähigkeiten, die jenen des Bündnisses "bei weitem" überlegen seien. Sorgen macht nicht nur jener Marschflugkörper des Typs 9M729 (Nato-Code SSC-8), der 2000 Kilometer Reichweite haben soll und wegen dessen Entwicklung und Stationierung die USA 2019 den INF-Vertrag kündigten - mit Unterstützung aller Nato-Partner inklusive Deutschlands. Durch das bilaterale Abkommen hatten die USA und die damalige Sowjetunion Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern 1987 abgeschafft.

Auch hatte Russland jüngst ein Dekret von Präsident Wladimir Putin zur Nukleardoktrin veröffentlicht, das zumindest die Aussage enthält, dass Russland unter bestimmten Bedingungen Atomwaffen einsetzen könnte, um einen konventionellen Krieg zu beenden oder eine Eskalation eines regionalen Konflikts zu einem Schlagabtausch mit den USA zu vermeiden.

In Reaktion auf die Bedrohung durch die SSC-8, die mobil, schwer durch Radar zu entdecken sind und nahezu jeden Punkt in Europa erreichen können, hatten die Verteidigungsminister im Februar Beschlüsse gefasst; nun haben die Generalstabschefs die Pläne angepasst an die gesamte Modernisierung und Aufrüstung der russischen Streitkräfte. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg natte kürzlich etwa neue Langstreckenraketen, luftgestützte Raketen, Drohnen und potente Cyberwaffen als weitere Teile des russischen Arsenals.

Bei Hyperschallwaffen hat Moskau so viel investiert, dass die USA nach Einschätzung ihres eigenen Generalstabs in Rückstand sind. Laut der Nato wurde Ende 2019 ein erstes Regiment mit dem Gleitflugkörper Avangard ausgerüstet, der von einer Interkontinentalrakete abgeschossen wird. Eine Verteidigung gegen diese Waffen sei "nahezu unmöglich", heißt es in Brüssel. Das liegt neben der mehr als zwanzigfachen Überschallgeschwindigkeit und der geringen Flughöhe auch daran, dass Awangard Wellen fliegen kann. Die Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander seien vor allem, so die Nato-Analyse, als Bedrohung für die kritische Infrastruktur gedacht. Also müssten wichtige Stützpunkte oder Verlegehäfen wie etwa in Bremerhaven besser vor Angriffen geschützt werden.

Die Botschaft der Nato-Beschlüsse an Russland laute, "genug ist genug", sagt ein Diplomat, der die Vorhaben kennt. Allerdings gehört zu glaubwürdiger Abschreckung neben den militärischen Fähigkeiten auch der Wille, diese im Ernstfall einzusetzen - der Glaubwürdigkeit der Nato aber sind Trumps Äußerungen wenig zuträglich, zumal schon unter den europäischen Verbündeten umstritten ist, wie hart das Bündnis auf Putin reagieren soll.

Viele Mitglieder haben F-35-Jets in den USA gekauft, Berlin schließt das jedoch bisher aus

Stoltenberg sprach vorab von einem "ausgewogenen Paket" und betonte, ein Wettrüsten vermeiden zu wollen. Die Nato sei zum Dialog bereit und werde anders als Russlands keine landgestützten atomaren Mittelstreckenwaffen in Europa stationiert. Erwartet wurde daher, dass die Nato verstärkt seegestützte, nuklear bestückte Marschflugkörper auf U-Booten in europäische Gewässer fahren lässt und sich auf konventionelle, äußerst präzise Langstreckenraketen verlässt. Auch dürften künftig, wie gerade über dem Baltikum, häufiger US-amerikanische B-52-Bomber fliegen, die Nuklearwaffen tragen können.

Zugleich soll die konventionelle Verteidigungsbereitschaft der Allianz verbessert werden. Laut Stoltenberg werden mehrere Mitglieder in amerikanische Patriot-Luftabwehrsysteme investieren sowie in den europäischen Typ SAMP/T, der allerdings deutlich kürzere Reichweiten hat und damit vor allem für den punktuellen Schutz etwa von kritischen Infrastrukturen dienen kann. Der Generalsekretär nannte zudem die Beschaffung von Kampfflugzeugen der fünften Generation. Viele Nato-Staaten haben F-35-Jets in den USA gekauft - das derzeit modernste Tarnkappen-Flugzeug, dessen Erwerb die große Koalition in Berlin jedoch ausgeschlossen hat.

Auch die Aufklärung und das Training von Truppenverbänden sollen intensiviert werden "Wir werden mehr üben, um schneller auf mögliche Entwicklungen reagieren zu können", sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Moskau sei für die Verschlechterung der Sicherheitslage verantwortlich. In Berlin wird jedoch betont, dass weiterhin Rüstungskontrolle Teil des neuen Nato- Konzepts ist.

Für die Allianz wären die erwarteten Beschlüsse ein substanzieller Schritt, der die von den Staats- und Regierungschefs getroffenen Vorgaben der Gipfel von Warschau 2016 und Brüssel 2018 umsetzt. So sieht das auch Generalleutnant a. D. Heinrich Brauß. Er war bis Juli 2018 beigeordneter Nato-Generalsekretär für Verteidigungspolitik und ist nun für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik tätig. Er warnt davor, nur ddas Baltikum und Polen nd Polen als bedroht anzusehen. Russland sei in der Arktis ebenso aktiv wie im Mittelmeer sowie in der Schwarzmeer-Region und auf der Krim. "Der Ort einer möglichen Konfrontation ist offen", sagt er. Das überarbeitete Konzept würde dem Nato-Oberbefehlshaber, US-General Ted Wolters, die Planungen erleichtern.

Wichtig sei jedoch vor allem, dass Soldaten und Gerät schnell verlegt werden können. Hier sieht Brauß die Europäer in der Pflicht: "Beim Ausbau der militärischen Mobilität geht es viel zu langsam vor." Im neuen EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 müsste für die Verstärkung von Brücken, Straßen und Eisenbahn-Trassen deutlich mehr investiert werden als die bisher vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro. Den von Trump erwogenen US-Truppenabzug aus Deutschland hält Brauß für einen schweren Fehler: "Dies wäre ein Geschenk für Putin, das die Verbündeten schwer verunsichert." Die schlimmsten Folgen hätte dies im Ernstfall für Polen und Balten: "Sie sind auf die schnelle Verlegung von US-Soldaten angewiesen, und dafür ist Deutschland die Drehscheibe".