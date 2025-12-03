Wenn das russische Regime sich über einen Plan beschwert, durch den der Krieg in der Ukraine beendet werden soll, dann ist das aus europäischer Sicht wohl zunächst kein schlechtes Zeichen. Zumal, wenn dieser Plan in Moskau von Steve Witkoff vorgelegt wurde, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump. Denn Witkoff gilt, freundlich gesagt, eher als diplomatischer Amateur. Ihm wird zugetraut, bei Verhandlungen die Geschäftsinteressen des Trump-Umfelds im Auge zu haben, aber nicht die Sicherheitsinteressen der Europäer.
NatoLeichte Entspannung nach dem Trump-Schock
Lesezeit: 4 Min.
Der russlandfreundliche 28-Punkte-Plan des US-Präsidenten für Frieden in der Ukraine hat die Europäer erschüttert. Umso größer ist beim Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel die Erleichterung über wichtige Änderungen an dem Plan.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
