Wenn das russische Regime sich über einen Plan beschwert, durch den der Krieg in der Ukraine beendet werden soll, dann ist das aus europäischer Sicht wohl zunächst kein schlechtes Zeichen. Zumal, wenn dieser Plan in Moskau von Steve Witkoff vorgelegt wurde, dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump. Denn Witkoff gilt, freundlich gesagt, eher als diplomatischer Amateur. Ihm wird zugetraut, bei Verhandlungen die Geschäftsinteressen des Trump-Umfelds im Auge zu haben, aber nicht die Sicherheitsinteressen der Europäer.