Von Georg Ismar und Kassian Stroh, Berlin

An Superlativen mangelt es nicht, eher an Klarheit, was das Manöver am Ende für den übrigen Luftverkehr bedeutet. Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, ist Anfang der Woche in die USA gereist, um die Details zu klären. Es ist auch eine Antwort auf Russlands Krieg in der Ukraine und die neuen Gefahren für Europa. Die Übung mit dem eingängigen Namen "Air Defender 2023" wird in jedem Fall die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit dem Bestehen der Nato; vom 12. bis zum 24. Juni trainieren bis zu 10 000 Soldaten aus 24 Nationen mit insgesamt 220 Flugzeugen Operationen im europäischen Luftraum - unter Führung der deutschen Luftwaffe.