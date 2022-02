Prozess gegen KZ-Sekretärin:Die Bürokratin des Terrors

Sie schrieb für Menschen, die über den Tod verfügten. Ist sie also ein weiteres Rädchen, das die Tötungsmaschine der Nazis am Laufen hielt? Die Staatsanwaltschaft wirft Irmgard F. Beihilfe zum Mord in mehr als 11 000 Fällen vor.

Irmgard F. war 18, als sie im KZ Stutthof im Büro des Lagerkommandanten anfing. Jetzt ist sie 96 und muss sich vor Gericht verantworten, wegen Beihilfe zum Mord in 11000 Fällen. Über die Frage, wie viel Mitschuld eine Schreibkraft am Holocaust hat.

Von Peter Burghardt, Hamburg

Erst ruckelt es ein wenig, dann hört und sieht man sie ganz deutlich. Asia Shindelman aus den USA, geboren vor 93 Jahren in Litauen, beugt sich daheim in Wayne, New Jersey, über ein Notebook. Rosa Kostüm, die Haare toupiert, die Nägel lackiert, die Lippen nachgezogen, die Stimme warm und klar. Auf Flachbildschirmen ist sie jetzt in diesem norddeutschen Gerichtssaal zu sehen.