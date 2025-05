Rezension von Dietmar Süß

Mit dem Kriegsende war alles über Nacht verschwunden: Die Hakenkreuzfahnen, NSDAP-Parteibücher, Hitlerbüsten und „Mein Kampf“-Ausgaben. Wenn überhaupt, schien der Nationalsozialismus über die Deutschen „hereingebrochen“, durch „äußere Kräfte“ und Männer in schwarzen Ledermänteln. Und am Ende hatte man entweder „nichts gewusst“ – oder es war eben der „Führer“ Adolf Hitler, der an allem die Schuld trug. Gegen diese Form deutscher Selbstviktimisierung, die über viele Jahrzehnte das öffentliche Bild des Nationalsozialismus dominierte – und inzwischen wieder reanimiert wird – haben mehrere Generationen an Historikerinnen und Historikern angeschrieben. Einer davon, Peter Longerich, gehört dabei zu den besonders produktiven, der auf ein langes beeindruckendes Forscherleben zurückblicken kann.