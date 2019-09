Am 29. September finden in Österreich die vorgezogenen Nationalratswahlen statt Trotz der unklaren Verhältnisse, die nach der Abstimmung drohen, steht eine Personalie fest: Die parteilose Brigitte Bierlein wird nicht Bundeskanzlerin bleiben. Die ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs rückte nach der "Ibiza-Affäre" und dem Bruch der Koalition aus ÖVP und FPÖ übergangsweise an die Spitze der Republik. Ihre Amtszeit, so viel ist sicher, endet nach der Wahl.