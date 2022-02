Nationalismus:Das alte Übel ist zurück

Von Joachim Käppner

Der englische Reisende beobachtete fasziniert, wie ein Fest seiner bulgarischen Gastgeber zu einer Orgie der Verwüstung wurde. In der Stadt Tarnowo gerieten die Besucher eines Ausflugslokals in Raserei, als sie erfuhren, dass der König des benachbarten Jugoslawien einem Attentat zum Opfer gefallen sei. Patrick Leigh Fermor, ein junger Weltenbummler, erlebte 1933 mit, wie aus freundlichen Menschen ein Mob wurde, der vor Begeisterung über einen Mord brüllte und schließlich das Mobiliar ins Tal warf, "in einem stürzenden Spiralnebel aus Messern, Gabeln, Löffeln, Krügen, Gläsern, Gewürzständern, Anchovis und Brötchen ging es in die Tiefe".