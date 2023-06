Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Ein paar Minuten Geduld noch, dann wird Annalena Baerbock sehr anschaulich erklären, was "integrierte Sicherheit" ist. Der Begriff steht im Titel eines Dokuments, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Am Morgen hat das Bundeskabinett erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Nationale Sicherheitsstrategie beschlossen. Nun steht die Hauptstadtpresse Schlange, um Näheres zu erfahren. Zuvor aber muss sie sich einer für die Gepflogenheiten im Gebäude der Bundespressekonferenz ungewöhnlich peniblen Kontrolle unterziehen, an der auch der auf Sprengstoff spezialisierte Polizei-Schäferhund Orion beteiligt ist. Wenn nicht nur die Außenministerin, sondern auch der Bundeskanzler, der Finanzminister, der Verteidigungsminister und die Innenministerin gemeinsam vor die Presse treten, stellen sich die Sicherheitsproblematik eben nicht nur integriert, sondern auch ganz klassisch.

Was die Frage aufwirft, warum Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) überhaupt im Gefolge von drei Kabinettskollegen erscheinen müssen, um ein inklusive vieler bunter Bilder 76 Seiten starkes Dokument zu präsentieren. In der Bundespressekonferenz hat es das zumindest laut der bis 1978 zurückreichenden Aufzeichnungen noch nicht gegeben.

Scholz gibt denn auch zu, das sei "eher ungewöhnlich". Aber das Bundeskabinett habe eben auch "eine ungewöhnliche und auch wichtige Entscheidung getroffen". Auch Baerbock spricht von einem "besonderen Tag". Wenigstens Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sieht sich unter einem gewissen Erklärungsdruck. "Manche von Ihnen werden sich vielleicht wundern, dass ich hier vorne sitze", räumt er ein, was doch aber sicher nicht daran liege, dass in der FDP "ein Unsicherheitsfaktor in der Koalition" gesehen werde.

Russland sei auf absehbare Zeit die größte Bedrohung, steht dort

Sicher ist erst einmal, dass Lindner einen Tag nach einem Heizungskompromiss ganz nach FDP-Gusto bester Laune ist, weshalb er nun strahlend offenbaren kann, dass integrierte Sicherheit auch etwas mit Finanzstabilität zu tun hat. Und überhaupt: Eine Strategie aufzuschreiben sei ja "verdienstvoll und wichtig", aber entscheidend werde sein, "sie zu leben, sie zu realisieren". Das müsse natürlich "mit Ressourcen hinterlegt werden". Über Geld wird also noch zu reden sein.

Eigentlich aber ist das der große Tag der Außenministerin, was sich in der Strategie schon daran ablesen lässt, dass ihr Vorwort doppelt so lang ist wie das des Kanzlers. Auch während der Pressekonferenz spricht sie besonders viel - und der Kanzler, wie gewohnt, besonders leise. Der Außenministerin und ihrem Team dankt Scholz für ihr "unermüdliches Engagement" und "großen Einsatz". Vergessen die teils zähen Verhandlungen, heute präsentiert sich Bundesregierung ganz und gar integriert.

Vereinbart worden war das Verfassen der Nationalen Sicherheitsstrategie schon im Ampel-Koalitionsvertrag, geprägt wurde sie dann aber vollkommen vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Das heutige Russland ist auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum", heißt es in dem Papier. Woraus sich dann auch die klare Feststellung ergibt: "Der Kernauftrag der Bundeswehr ist die Landes- und Bündnisverteidigung, alle Aufgaben ordnen sich diesem Auftrag unter. Die hierfür notwendigen militärischen Fähigkeiten wird die Bundesregierung vorhalten und Fähigkeitslücken zügig schließen."

Womit der Finanzminister wieder im Spiel wäre. Die Strategie enthält ein Bekenntnis zum Ziel der Nato, zwei Prozent der Wirtschaftskraft für Verteidigung auszugeben, allerdings "im mehrjährigen Durchschnitt" und zunächst unter Einrechnung des 100-Milliarden-Sondervermögens für die Bundeswehr.

Was genau heißt das Zwei-Prozent-Ziel?

Auf diese Weise solle, kündigt Lindner an, bereits im nächsten Jahr das Zwei-Prozent-Ziel erreicht werden. Kritik daran, dass dies mit dem eigentlichen Wehretat nicht gelingt, weist er zurück. "Jetzt ad hoc zwei Prozent unserer jährlichen Wirtschaftsleistung aus dem Bundeshaushalt abzubilden, das wäre nur möglich durch massive Eingriffe in gesetzliche Leistungen und die Streichung von anderen notwendigen Investitionen oder massive Steuererhöhungen, die ganz erheblich die wirtschaftliche Entwicklung belasten würden", sagt er.

Auch von Forderungen, beim Nato-Gipfel im Vilnius noch ambitioniertere Finanzziele zu setzen, hält die Bundesregierung wenig. "Auch wer nach höheren Früchten greifen will, sollte mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen", doziert Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Es sei ja nicht so, dass viele andere Nato-Partner schon jetzt das Zwei-Prozent-Ziel überträfen. Schon zwei Prozent seien "ehrgeizig".

Finanzminister Lindner gibt allerdings zu, dass sich die "Proportionen des Bundeshaushaltes" in den kommenden Jahren verändern müssten. Die Zeit der Friedensdividende sei vorbei, nun sei es "die Zeit der Freiheits- und Friedensinvestitionen". In der Strategie übersetzt sich das in die drei großen Schlagworte Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. "Sicherheit im 21. Jahrhundert ist mehr als Militär und Diplomatie", betont Außenministerin Baerbock. Das beginne "bei jedem von uns morgens beim Duschen mit sauberem Wasser, mit warmem Wasser".

"China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale"

Um die Bedeutung von integrierter Sicherheit zu erläutern, kommt sie dann auch noch mal auf den Verkauf des größten deutschen Gasspeichers in Rehden 2015 an Gazprom zu sprechen. Maßgeblich verantwortlich war damals der SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Scholz verzieht dazu keine Miene. Das soll ja nicht nur ein besonderer Tag sein, sondern ein besonders harmonischer.

Das bleibt auch beim Thema China so. "China ist Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Dabei sehen wir, dass die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs in den vergangenen Jahren zugenommen haben", steht in der Strategie. China versuche auf verschiedenen Wegen, die bestehende regelbasierte internationale Ordnung "umzugestalten, beansprucht immer offensiver eine regionale Vormachtstellung und handelt dabei immer wieder im Widerspruch zu unseren Interessen und Werten".

Zugleich bleibe es "ein Partner, ohne den sich viele globale Herausforderungen und Krisen nicht lösen lassen". Der Kanzler nennt das "Balance" und stellt jegliche Meinungsunterschiede in der Ampel in Abrede. Das seien alles "unsere gemeinsamen Sätze". Die Welt sei eben, sekundiert Baerbock, "nicht schwarz-weiß" Das hätte auch der Kanzler nicht schöner sagen können.