Folgerungen aus der Weltlage: Außenministerin Baerbock, hier bei einem Truppenbesuch in Mali 2022, tüftelte mit an der neuen Strategie.

Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Berlin

Was lange währt, wird endlich gut - so lässt sich das wohl aus Sicht der Ampelkoalitionäre über die Nationale Sicherheitsstrategie sagen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen sie an diesem Mittwoch in Berlin vorstellen, im Beisein der Ressortchefs Verteidigung und Inneres, Boris Pistorius und Nancy Faeser (beide SPD). Sie tun das mit beachtlicher Verspätung, denn angepeilt gewesen war eigentlich eine Fertigstellung bis zur Münchener Sicherheitskonferenz im Februar.

Als "enormen Erfolg" wertet nun dennoch der außenpolitische Sprecher des SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, die Tatsache, dass es der Koalition erstmalig in Deutschland gelungen sei, ressortübergreifend eine Außenpolitik aus einem Guss zu formulieren.

Allerdings dämpfen Regierungsvertreter schon seit einiger Zeit die Erwartungen an das bis zu seiner Verabschiedung durch das Kabinett an diesem Mittwoch als vertraulich eingestufte Papier, das etwas mehr als 40 Seiten umfasst. Revolutionen seien nicht zu erwarten - allerdings schon deutliche Schlussfolgerungen, die aus Sicht der Bundesregierung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die in der Folge der von Kanzler Scholz konstatierten Zeitenwende nötig geworden sind. Am deutlichsten lässt sich das ablesen am klaren Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato bei den Verteidigungsausgaben und zur Landes- und Bündnisverteidigung, aber auch an Passagen zu China.

Über die Cyberabwehr wurde bis zuletzt gestritten

Diese orientieren sich dem Vernehmen nach am Dreiklang, den schon 2019 die EU formuliert hat. China wird zugleich als Partner in wichtigen Fragen wie dem Klimaschutz definiert, als wirtschaftliche Wettbewerber, aber vor allem auch als systemischer Rivale. Die letzte Dimension sei jene, die künftig deutlich in den Vordergrund treten werde, ist zu hören. Autokratische Tendenzen in Teilen der Welt "erfordern, dass wir uns robuster aufstellen", sagt auch SPD-Außenpolitiker Schmid. Allerdings sind die operativen Details der Chinapolitik nicht ausgeführt - dafür arbeitet die Regierung an einer eigenen Chinastrategie, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden soll.

Aus der Koalition heißt es, der Text sei im wesentlichen schon im März fertig gewesen mit seinen drei Schwerpunkten Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Zuletzt gab es allerdings noch Streitpunkte bei der Cyberabwehr. Da orientiere sich das Dokument am Koalitionsvertrag, der einen aktiven Hackback ausschließt, also Gegenangriffe bei einer Cyberattacke, wie es Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) im Gegensatz zu Baerbock und Faeser unter Berufung auf die Vereinbarung verlangt hatte.

Keine Klarheit schafft die Sicherheitsstrategie offenbar in der heiklen Frage des Rüstungsexports. Gedanklich ist in der Bundesregierung im Zuge der Zeitenwende hier aber schon ein Wandel vollzogen worden - weg von einer restriktiven Politik gegenüber Partnern wie Indien. Sie sollen möglichst aus der Umarmung Russlands gelöst werden, auch durch Waffenlieferungen, die sie unabhängiger machen von Moskau.

Neue Institutionen und Strukturen werden durch die Strategie nicht geschaffen. So konnte sich die vor allem die von der FDP forcierte Idee eines Nationalen Sicherheitsrats, wie es ihn etwa in den USA gibt, nicht durchsetzen. Hervorgehoben wird vor allem die Freundschaft zu Frankreich, die Partnerschaft mit den USA, die Verankerung in Europäischer Union und Nato sowie die Treue zu den Prinzipien der UN.

Eine neue Qualität hat am ehesten die Betonung der Resilienz. Deutschland will vorbereitet sein, wenn etwa China versucht, mit Hilfe seiner wirtschaftlichen Macht Druck auszuüben. Das gilt für den Schutz kritischer Infrastruktur, aber auch für eine stärkere Diversifizierung bei Lieferanten und Abnehmern. Wie wichtig das sei, betont Kanzler Scholz immer wieder. Für ihn ist die nun endliche fertige Strategie auch so etwas wie ein Geschenk an sich selbst. Er feiert an diesem Mittwoch seinen 65. Geburtstag.