Die Gruppe der Jenischen macht neuen Druck bei der Forderung nach Anerkennung als nationale Minderheit in Deutschland. Am Dienstag legte der Zentralrat der Jenischen in Berlin Gutachten vor, die belegen sollen, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung erfüllt sind. Die Jenischen seien eine eigenständige Minderheit mit eigener Sprache, Musik, Kultur und Siedlungsgebieten, sagte der Vorsitzende des Verbands, Renaldo Schwarzenberger. Deswegen müssten sie als fünfte nationale Minderheit neben Sorben, Friesen, Dänen sowie Sinti und Roma anerkannt werden. Nationale Minderheiten erhalten staatliche Förderung für den Erhalt ihrer Sprache und Kultur. Jenische sind seit dem frühen Mittelalter in Europa beheimatet und lebten als Fahrende wie Roma und Sinti. Nach Schätzungen ihres Zentralrats gibt es 150 000 bis 200 000 Jenische im Land. Von den Nationalsozialisten wurden die Jenischen als „Asoziale“ verfolgt, interniert und ermordet.