Von Bernd Dörries

Die vorerst letzten Bilder zeigen Hassan Nasrallah, 63, wie er an einer Wand vorbeiläuft. Nur wenige Sekunden ist der Videoclip lang, der am vergangenen Sonntag in die sozialen Medien hochgeladen wurde. Vielleicht, weil die Terrororganisation Hisbollah belegen wollte, dass es ihren Chef noch gibt. Der hält seit Jahrzehnten fast wöchentliche Fernsehansprachen, die sich letztlich meistens darum drehen, dem Todfeind Israel eben den Tod zu wünschen. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf den gemeinsamen Feind schwieg Nasrallah aber nun. Was das Heer der Hisbollah-Experten und -deuter in Libanon in mindestens zwei Denklager gespalten hat. Die einen glauben, dass Nasrallahs Schweigen der psychologischen Kriegsführung diene. Dass er bewusst offen lassen wollte, ob seine geschätzt 50 000 Kämpfer mit ihren bis zu 150 000 Raketen auch eingreifen werden in den Krieg gegen Israel.