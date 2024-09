Der 64-Jährige hat die Terrororganisation seit drei Jahrzehnten angeführt. Nun verkündet die israelische Armee, dass er in der Nacht zum Samstag in Beirut getötet worden sei. Die Hisbollah bestätigt das bislang nicht.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Die Botschaft ist kurz und lässt keinen Zweifel zu. Hassan Nasrallah „nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren“, teilt das israelische Militär am Samstagvormittag mit. Der Kopf der Terrororganisation Hisbollah soll demnach bei einem Raketenangriff in der letzten Nacht getötet worden sein. Aus israelischen Quellen hieß es zuvor, bei dem Angriff mit bunkerbrechenden Sprengbomben auf einen Gebäudeblock in der südlichen Vorstadt sei das unterirdische Hauptquartier der Gruppe zerstört worden. Bilder in sozialen Medien zeigten einen gewaltigen Krater zwischen den Betontrümmern zahlreicher Häuser. Zugleich berichteten die israelischen Medien, dass die Armee nun bereitstehe für eine Bodenoperation, also einen Einmarsch mit Infanterie und Panzern.