Artemis-MissionNeues Wettrennen zum Mond

So sehen Sieger aus: Edwin „Buzz“ Aldrin steht am 20. Juli 1969 neben der US-Flagge auf dem Mond.
So sehen Sieger aus: Edwin „Buzz“ Aldrin steht am 20. Juli 1969 neben der US-Flagge auf dem Mond. (Foto: Nasa/dpa)

Die Nasa startet die erste bemannte Mission um den Erdtrabanten seit mehr als 50 Jahren. Wieder geht es den USA darum, schneller zu sein als eine konkurrierende Macht.

Von Boris Herrmann, New York

Commander Reid Wiseman sagt, er und die drei anderen Crew-Mitglieder seien startbereit. Oder wie Wiseman es dieser Tage in einer Videobotschaft der Nasa ausdrückte: „Everything’s ready to rock and roll.“ Man meinte, ihm dabei eine Mischung aus Vorfreude und demonstrativer Nervositätsunterdrückung anzusehen. Kein Mensch hat jemals eine solch weite Reise unternommen wie jene, die Wiseman vor sich hat.

