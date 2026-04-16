Stumm war sie, zwangsweise, während es in Iran laut wurde. Narges Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin, war im Dezember verhaftet worden – eine Erfahrung, die sie zum 14. Mal machte. Mohammadi habe bei einer Rede „provokante Äußerungen“ von sich gegeben, so sagte es ein Staatsanwalt in der Stadt Maschhad. Solche, die das Publikum dazu brachten, „Tod dem Diktator!“ zu rufen.
IranDie Nobelpreisträgerin im Gefängnis der Mullahs
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Zum 14. Mal wurde Narges Mohammadi im Dezember 2025 verhaftet – noch vor den Protesten. Nun soll sie sich nach einem Herzinfarkt in einem kritischen Zustand befinden. Ihre Familie wirft dem Regime vor, ihr die medizinische Behandlung zu verweigern.
Von Raphael Geiger
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