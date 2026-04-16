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IranDie Nobelpreisträgerin im Gefängnis der Mullahs

Lesezeit: 2 Min.

Wenn sie in Freiheit war, lebte sie so frei, wie es in Iran eben geht: Narges Mohammadi in ihrer Tehraner Wohnung.
Wenn sie in Freiheit war, lebte sie so frei, wie es in Iran eben geht: Narges Mohammadi in ihrer Tehraner Wohnung. Nooshin Jafari/Imago/Middle East Images

Zum 14. Mal wurde Narges Mohammadi im Dezember 2025 verhaftet – noch vor den Protesten. Nun soll sie sich nach einem Herzinfarkt in einem kritischen Zustand befinden. Ihre Familie wirft dem Regime vor, ihr die medizinische Behandlung zu verweigern.

Von Raphael Geiger

Stumm war sie, zwangsweise, während es in Iran laut wurde. Narges Mohammadi, die Friedensnobelpreisträgerin, war im Dezember verhaftet worden – eine Erfahrung, die sie zum 14. Mal machte. Mohammadi habe bei einer Rede „provokante Äußerungen“ von sich gegeben, so sagte es ein Staatsanwalt in der Stadt Maschhad. Solche, die das Publikum dazu brachten, „Tod dem Diktator!“ zu rufen.

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