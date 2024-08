Von Raphael Geiger

Man kann sie ja nicht fragen, leider. Narges Mohammadi ist gerade eingesperrt. Was sie schon 32 von ihren 52 Lebensjahren war. Mohammadi, die Iranerin, die Friedensnobelpreisträgerin, sitzt als Gefangene in einer Zelle im Teheraner Evin-Gefängnis. Sie leidet dort an akuten Rücken- und Knieschmerzen und an einem Bandscheibenvorfall, was, so sagt ihre Familie, die Wärter nicht davon abhielt, kürzlich auf sie einzuschlagen.