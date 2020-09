Als bayerische Truppen am 1. September 1870 in Bazeilles einfallen, beginnt die Schlacht von Sedan. Hier wurde das Kaisertum Napoleons III. vernichtet und das Deutsche Reich Bismarcks auf den Weg gebracht. Ein Besuch.

Von Gustav Seibt

Einen Besuch in Sedan, wo preußische und süddeutsche Truppen am 1. September 1870 mit einem großen Sieg das französische Kaiserreich Napoleons III. zerstörten und die Gründung des Zweiten deutschen Kaiserreichs möglich machten, beginnt man am besten am Ende der Schlacht, bei dem kleinen Ort Donchery an der Maas. Dort traf Graf Bismarck, der preußische Ministerpräsident, den französischen Kaiser in den frühen Morgenstunden des 2. September.