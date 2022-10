Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den renommierten Nansen-Preis des Flüchtlingshilfswerkes UNHCR für ihr Engagement in der Syrien-Krise erhalten. Merkel nahm am Montag in Genf die Auszeichnung vom UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, entgegen. Merkel betonte, die Auszeichnung sei eine Ehre und verurteilte Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Millionen Menschen zur Flucht zwinge. Grandi lobte Merkels Entscheidung, 2015 und 2016 mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Ihre Politik sei beispielhaft, sie habe "an unsere gemeinsame Menschlichkeit" appelliert und sich entschieden gegen jene gestellt, "die Angst und Diskriminierung predigten". Merkel widmete den Preis den deutschen Flüchtlingshelfern, das Preisgeld stellte sie vier anderen Preisträgern zur Verfügung.