Von Josef Kelnberger, Brüssel

In Deutschland mag man nun den Eindruck haben, Nancy Faeser sei die Speerspitze der europäischen Flüchtlingspolitik. Tatsächlich räumt die Innenministerin, und mit ihr die Ampelkoalition, nur eine deutsche Minderheitenposition und macht den Weg frei für ein seit Langem diskutiertes Vorhaben: Die Europäische Union will künftig so viele Asylverfahren wie möglich an den Außengrenzen erledigen und Asylbewerber dort in Lagern festhalten. Die Einigung in der Bundesregierung sei "die beste Nachricht, die man haben kann", hieß es am Dienstag an maßgeblicher Stelle in Brüssel. Aber beschlossen ist damit noch lange nichts.

Seit der Krise in den Jahren 2015 und 2016 ringt die EU um eine gemeinsame Migrationspolitik. Erste Anläufe scheiterten, weil Polen und Ungarn sich weigerten, Asylbewerber aufzunehmen. Die EU-Kommission legte vor zweieinhalb Jahren ihren Migrationspakt vor, einen Instrumentenkasten für alle Aspekte der Migration, doch die Beratungen kamen nicht voran. Hauptgrund: das Misstrauen zwischen den Ländern an den Außengrenzen, die mehr Aufgaben übernehmen sollen - und den anderen Ländern, die mehr Hilfe leisten sollen. Weil die Flüchtlingszahlen seit dem Ende der Pandemie wieder steigen, ist die EU nun in höchster Zeitnot. Bis Ende der Legislaturperiode in einem Jahr sollen vier zentrale Gesetze aus dem Migrationspakt verabschiedet werden, die Aufnahme, Erfassung, Verteilung und Abschiebung von Migranten regeln.

Das Prozedere der EU sieht vor, dass sich Parlament und Rat der Mitgliedsländer zunächst jeweils auf eine Position zu einem Gesetzesvorschlag der Kommission festlegen. Dann treten Unterhändler der beiden Institutionen in Verhandlungen. Das Parlament hat sich zu den Asylgesetzen bereits verständigt, aber die Mitgliedsländer haben noch keine gemeinsame Position. Das soll nun bis Juni gelingen.

Ob der Zeitplan der Kommission eingehalten werden kann, ist gar nicht sicher

Vor allem in Deutschland umstritten ist die Änderung der Asylverfahrensverordnung: Über Anträge von Migranten aus Ländern, die im EU-Schnitt eine bestimmte Anerkennungsquote - vorgesehen: 20 Prozent - nicht erreichen, soll binnen sechs Wochen entschieden werden. Ist der Antrag abgelehnt, sollen die Antragsteller von der Grenze aus abgeschoben werden. Zuständig für das Verfahren bleibt der Staat, auf dessen Boden der Antragsteller die EU betreten hat. Wenn die EU-Kommission feststellt, dass das betreffende Land unter "Migrationsdruck" steht, sollen die anderen Länder Hilfe leisten müssen, ob durch Übernahme von Migranten oder Geldzahlungen. Bei "Krisen" und "Höherer Gewalt" soll die Kommission noch mehr Solidarität unter den 27 Ländern erzwingen können.

Ob der Zeitplan der Kommission eingehalten werden kann, ist indes noch gar nicht so sicher. Die schwedische Regierung, die derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, betreibt das Thema bislang zurückhaltend. Die konservative Minderheitsregierung in Stockholm wird von den rechtsextremen Schwedendemokraten geduldet. Die aber haben gedroht, die Regierung zu stürzen, sollten die Migrationspläne der EU wahr werden. Am 1. Juli übernimmt dann Spanien die Regie unter den 27 Mitgliedsländern. Auch Ministerpräsident Pedro Sánchez soll bereits zu erkennen gegeben haben, dass er vor der Parlamentswahl Ende 2023 vom Thema Migration lieber die Finger lassen will.