„Russland facht die Migration an, um Staaten zu destabilisieren“

Interview von Markus Balser und Henrike Roßbach, Berlin

In weniger als sechs Wochen ist Bundestagswahl. Neben der wirtschaftlichen Lage werden auch die innere Sicherheit und die Migration im Zentrum des Wahlkampfs stehen. Grund genug also, bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nachzufragen, wie sicher das Land in Zeiten des hybriden Kriegs eigentlich ist. Und ob sie nach dreieinhalb Jahren genug hat vom Amt der Bundesinnenministerin – oder noch viel vor.