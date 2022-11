Nancy Faeser:Geht die Innenministerin zurück nach Hessen?

Von Markus Balser, Gianna Niewel und Robert Roßmann, Berlin

Es war eine Botschaft, die an Klarheit nicht zu überbieten ist. "Ich komme, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen, aber ich komme auch, um die Menschenrechte weiter zu thematisieren", hat Nancy Faeser gerade in Katar gesagt. Das Verbot der "One Love"-Binden sei ein großer Fehler, das Vorgehen der Fifa nicht in Ordnung. Die Innenministerin ist auch Sportministerin - und deshalb zum ersten Spiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM geflogen. Auf der Tribüne saß sie direkt neben dem Fifa-Präsidenten - mit einer "One Love"-Binde am Oberarm. "Gar nicht so schlimm, oder?" habe sie Gianni Infantino gefragt, erzählt die Ministerin am Donnerstag. Millionen Fernsehzuschauer haben ihre eindeutige Botschaft im Stadion gesehen.