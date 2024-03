Kokain aus Südamerika:Im Kampf mit Wölfen und Tigern

Von Markus Balser, Quito

Was es bedeutet, sich mit den Hintermännern dieses verborgenen Milliardengeschäfts anzulegen? Vor dem trutzigen Vizepräsidentenpalast mitten in Ecuadors Hauptstadt Quito liefern am Donnerstag Polizisten mit Maschinengewehren die Antwort. Ohne den Schutz gepanzerter Fahrzeuge und bewaffneter Elitetruppen ließ Ecuadors Regierung die Kolonne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lieber nicht vom Flughafen ins historische Zentrum rollen. Jeder hier im Regierungsviertel weiß: Wer sich in Quito mit den Kartellen anlegt, lebt äußerst gefährlich.