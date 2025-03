Dreieinhalb Monate nach ihrer Wahl ist Netumbo Nandi-Ndaitwah als Präsidentin Namibias vereidigt worden. Die 72-Jährige ist die erste Frau an der Spitze des Landes im südlichen Afrika. Nach Ellen Sirleaf Johnson in Liberia und Samia Suluhu Hassan in Tansania ist sie die dritte Frau, die ein Präsidentenamt in Afrika bekleidet. Die bisherige Vizepräsidentin des Landes wurde Ende vergangenen Jahres mit 58,1 Prozent der Stimmen gewählt. Nandi-Ndaitwah hat angekündigt, sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Investitionen in „grüne“ Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur zu konzentrieren.