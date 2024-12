Die Präsidenten- und Parlamentswahlen in Namibia wurden in knapp 40 Wahllokalen bis Samstag fortgesetzt. Grund dafür waren technische Probleme in diesen Wahllokalen. So verfügten einige über keine Wahlzettel, in anderen funktionierten an digitalen Auswertungsstationen die Geräte nicht. Insgesamt gibt es in dem Land 4622 Wahllokale. In den allermeisten begann die Auszählung bereits nach der regulären Schließung der Wahllokale am Donnerstagabend. Bei der Präsidentenwahl in dem südwestafrikanischen Land gilt die Kandidatin der Regierungspartei Swapo, Vizepräsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah, als Spitzenreiterin. Sie könnte die erste Staatschefin der ehemaligen deutschen Kolonie werden. Gut 1,4 Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.