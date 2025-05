Bei Ausschreitungen bei einer propalästinensischen Kundgebung zum Nakba-Gedenktag sind in Berlin mehrere Menschen verletzt worden. Ein Polizist wurde nach Polizeiangaben in die Menge hineingerissen, „niedergetrampelt“ und schwer verletzt. 56 Menschen wurden festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Spitze hatten nach Polizeiangaben rund 1100 Menschen am Donnerstagabend in Kreuzberg zum Teil aggressiv gegen Israel und den Krieg in Gaza demonstriert. Es sei zu „erheblichen Gewalttätigkeiten aus der Menge“ auf Polizeibeamte gekommen, berichtete ein Sprecher. Elf Polizeibeamte und auch Demonstranten wurden demnach verletzt. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte, der Angriff sei „nichts anderes als ein feiger, brutaler Gewaltakt“.