Unnachgiebige Ideologen: Kämpfer der Taliban an einem Checkpoint in Kabul.

Von Tobias Matern

Kämpfen können sie. Auch in puncto Diplomatie haben die Taliban dazugelernt. 20 Jahre boten die Islamisten den hochgerüsteten westlichen Armeen die Stirn, zermürbten die ausländischen Soldaten und ihre Regierungen. Als Washington sich eingestanden hatte, dass der Einsatz militärisch nicht zu gewinnen war, sollte am Verhandlungstisch eine Lösung her. Und da manövrierten die Islamisten die US-Regierung unter Donald Trump bei den Gesprächen in Doha 2021 nach allen Regeln der Kunst aus.

Sie verhandelten mit Trumps Gesandten ein Abzugsdatum für die ausländischen Truppen - ohne dass die afghanische Regierung in eine Friedenslösung mit eingebunden war. Ihren Teil der Vereinbarung hielten die Taliban dann nicht ein, nahmen Landesteil für Landesteil ein, stürmten sechs Monate nach dem Doha-Abkommen schließlich Kabul. Eine Blamage für die USA und ihre Verbündeten.

Aber ist eine kämpfende Guerilla-Truppe auch in der Lage, eine Regierung zu führen? "Für diejenigen, die die Taliban schon aus den 90er-Jahren kannten, bestand wenig Hoffnung, dass sie ihre Haltung geändert haben könnten", sagt Ahmed Rashid, Autor des Standardwerks "Taliban. Die Macht der afghanischen Gotteskrieger". Auch während ihrer zweiten Phase an der Macht setzen sie wieder klare Prioritäten: "Ideologie ist für sie wichtiger, als die afghanische Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen."

Das Land ist vom internationalen Zahlungssystem weitgehend abgeschnitten

Tatsächlich ist Afghanistan in eine katastrophale Versorgungslage abgerutscht. Etwa die Hälfte der Menschen im Land müssen nach Angaben der Vereinten Nationen aktuell hungern - was auch mit der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten zusammenhängt. Die Taliban verbauen sich durch ihre repressiven Dekrete gegen Frauen aber einen vernünftigen diplomatischen Umgang mit dem Westen. Die ausländischen Regierungen haben einen Großteil der Hilfszahlungen auf Eis gelegt. Die Weltbank stoppte Ende März die Auszahlung von 600 Millionen US-Dollar, weil die Taliban kurz zuvor mit Beginn des neuen Schuljahres Mädchen ab zwölf Jahren den Besuch von Schulen untersagt haben.

Vom internationalen Zahlungssystem bleibt Kabul weitgehend abgeschnitten. Die permanenten Verstöße gegen Menschen- und Frauenrechte sind für die USA oder auch für die Bundesregierung inakzeptabel. Die Signale aus dem Westen sind indes eindeutig: Wenn die Islamisten zu Konzessionen bereit sind, sei auch an eine Kooperation und die Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen zu denken. Der afghanische Staatshaushalt hing während der westlichen Präsenz im Land zu großen Teilen von Hilfszahlungen ab. Nach deren Wegfall bemühen sich die Taliban, ihre Finanzen durch Zoll- und Steuereinnahmen zu stabilisieren. Aber das reicht bei Weitem nicht.

In der Region selbst sind die Vorbehalte gegen die Taliban zwar geringer. Aber auch der Nachbar Pakistan, dessen militärisches Establishment den Taliban wohlgesonnen ist, oder China haben ihre Probleme. Der unnachgiebige Kurs der Taliban habe die Regierungen in Islamabad und Peking "zutiefst blamiert", konstatiert Rashid. In der derzeitigen Lage könnten weder Pakistan noch China den Islamisten behilflich sein, "internationale Anerkennung zu erlangen".